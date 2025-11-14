В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ ранены два мирных жителя
08:58
ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. В Херсонской области два мирных жителя пострадали за сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Нововладимировке и Чулаковке Голопристанского муниципального округа ранены мужчины 1954 и 1971 годов рождения. Оба направлены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.
В Новой Маячке и Бехтерах украинские БПЛА нанесли удары по автомобилям и частным постройкам. Кроме того, в Каховке и Рубановке были повреждены линии электропередачи, которые временно оставили без света 14 населенных пунктов - почти 15 тыс. человек.