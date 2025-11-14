Названа возможная причина пожара в больнице Саратова

Ей могла стать непотушенная сигарета

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Причиной пожара в инфекционной больнице в Саратове, где пострадали семь человек, могла стать непотушенная сигарета после курения пациентки в боксе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Рассматривается версия, что причиной стала непотушенная сигарета, пациентка курила в боксе", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в областной инфекционной больнице имени Иванова на Московском шоссе поступило около 01:30 мск 13 ноября. Оттуда эвакуировали 97 человек. Возгорание было ликвидировано, площадь составила 150 кв. м. По информации ГУ МЧС по региону, всего пострадали семь человек, у них диагностировали легкую степень отравления продуктами горения.