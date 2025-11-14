ФСБ показала видео задержания лжеполицейских в Петербурге

Против злоумышленников завели дело за похищение человека

ТАСС, 14 ноября. ФСБ показала видео задержания трех предполагаемых участников преступной этнической группы выходцев из Центральной Азии по подозрению в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищениях людей под видом полицейских в Санкт-Петербурге.

На кадрах также видны деньги, огнестрельное оружие и поддельные удостоверения.

Все фигуранты заключены под стражу. Главное следственное управление СК России по городу завело против них уголовное дело по п. "а", "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).