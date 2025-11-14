ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью почти 70 БПЛА

В поселке Октябрьский от ударов дронов ранены двое мужчин

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 70 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском муниципальном округе поселок Октябрьский, села Красный Октябрь, Нечаевка и Ясные Зори атакованы девятью беспилотниками, три из которых подавлены. В поселке Октябрьский от ударов дронов по легковым автомобилям ранены двое мужчин. Они госпитализированы в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены три частных дома.

По Борисовскому округу ВСУ выпустили FPV-дрон, при детонации поврежден частный дом, по Валуйскому округу - 16 БПЛА, повреждены два частных дома. Новооскольский, Чернянский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский округи атакованы с помощью 7 беспилотников и 10 боеприпасов, последствий нет. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью 12 БПЛА, поврежден частный дом.

По Волоконовскому округу ВСУ ударили с помощью 11 беспилотников, повреждены объекты инфраструктуры, без света временно остаются поселок Волоконовка, села Староивановка и Лутовиново, хутора Ольхов, Олейницкий и Плотва. Грайворонский округ ВСУ атаковали с помощью 6 боеприпасов и 13 беспилотников, поврежден социальный объект. При сбросе с БПЛА взрывных устройств выбиты окна и повреждены заборы в двух частных домах.