Начальника физподготовки белгородской воинской части осудили за взятки

Мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Курский гарнизонный военный суд приговорил начальника физической подготовки одной из войсковых частей Белгородской области к семи годам колонии общего режима за получение взяток от военнослужащих. Всего офицер совершил семь преступлений, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Курским гарнизонным военным судом осужден начальник физической подготовки одной из войсковых частей Белгородской области за совершение семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2, ч. 3 ст. 159 УК РФ. <…> Суд признал офицера виновным в совершении инкриминируемых деяний, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением воинского звания "майор", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

Согласно материалам дела офицер на протяжении нескольких лет получал взятки от военнослужащих с целью дополнительной надбавки за особые достижения в военной службе в выставлении результатов сдачи нормативов по физической подготовке, соответствующих высшему квалификационному уровню, добавили в суде.

"Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны РФ более 598 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба, а также конфисковал у осужденного 175 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован", - отметили в пресс-службе.