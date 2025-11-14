Милованов покидает набсовет "Укроборонпрома" на фоне скандала

Уйти с должности его побудила позиция наблюдательного совета Киевской школы экономики, в которой он занимает пост президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-министр экономики Украины (2019-2020) и бывший член наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов после коррупционного скандала в сфере энергетики заявил, что также выходит из наблюдательного совета украинского оборонно-промышленного объединения "Укроборонпром".

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Милованов сообщил, что уйти с должности в "Укроборонпроме" его побудила позиция наблюдательного совета Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics, KSE), в которой он занимает пост президента.

"[Наблюдательный совет KSE] строго посоветовал оставить все должности в наблюдательных советах государственных компаний", - приводит слова Милованова украинское издание "Экономическая правда".

Милованов покинул наблюдательный совет "Энергоатома" 11 ноября - через день после обнародования антикоррупционного расследования по делу бизнесмена Тимура Миндича в сфере энергетики. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании "Энергоатом", в которой ранее проходили обыски. При этом, по информации антикоррупционных ведомств, группа Миндича могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. В связи с этим 13 ноября издание Politico со ссылкой на источники, близкие к коррупционному расследованию, сообщило, что обыски вскоре могут пройти и в Минобороны Украины.