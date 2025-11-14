В Приморье суд взял под стражу всех фигурантов дела о сбыте 50 кг ртути

Они будут содержаться под стражей два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Суд в Приморском крае взял под стражу еще двоих фигурантов уголовного дела, обвиняемых в незаконном сбыте ртути на 28 млн рублей. Таким образом, меру пресечения избрали троим злоумышленникам, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Ранее прокуратура сообщила об аресте за сбыт 50 кг ртути жителя Приморья, которым оказался депутат краевого законодательного собрания от партии КПРФ Артавазд Оганесян. Он находится под стражей.

"С учетом позиции прокуратуры края еще двое фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 млн рублей заключены под стражу сроком на 2 месяца", - указано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой), ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры.