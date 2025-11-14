В Кабардино-Балкарии в школе от удушья погиб подросток

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Учащийся седьмого класса одной из школ города Нарткалы в Кабардино-Балкарии погиб от удушья. Проводится проверка, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"14 ноября учащийся 7 класса 2012 года рождения во время приема пищи потерял сознание. Несмотря на попытки сотрудников школы оказать первую помощь, ребенок погиб, предположительно, от асфиксии", - пояснили в ведомстве.

Это произошло в школе №3 города Нарткалы.

В СК отметили, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.

В прокуратуре КБР также сообщили, что контролируют установление обстоятельств смерти ребенка. На место происшествия выехал прокурор Урванского района Денис Александров. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.