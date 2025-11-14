Киев объявит Миндича и Цукермана в международный розыск

Глава НАБУ Семен Кривонос намекнул, что мужчины "возможно захотят посетить Куршавель"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава коррупционной схемы на Украине Тимур Миндич, сбежавший в Израиль, и находящийся там его главный финансист Александр Цукерман будут объявлены в международный розыск. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

"Есть юридическая процедура, которую мы точно пройдем. Это избрание предварительной меры пресечения и объявление в международный розыск", - сказал он в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда".

"Я оптимистично настроен на то, что нам все-таки когда-нибудь удастся сделать так, чтобы эти особы предстали перед украинским судом", - сказал он, намекнув, что ни Миндич, ни Цукерман "не захотят всю свою жизнь пребывать в Израиле и, возможно, <...> захотят посетить Куршавель".

Кривонос отметил, что из определенных стран Украине действительно не выдавали фигурантов.

"Но <...> есть пример, когда нам из одной такой страны выдали государственного преступника (ОАЭ в сентябре передали депутата Верховной рады Федора Христенко Службе безопасности Украины (СБУ) без официальной экстрадиции, по политической договоренности - прим. ТАСС). Я надеюсь, что и в этом случае нам помогут и приложат определенные усилия, чтобы вернуть этих двух фигурантов", - заключил он, напомнив, что Миндич и Цукерман имеют израильские паспорта.