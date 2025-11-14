В Петербурге шестерых человек задержали за развращение 13-летней

На мужчин завели дела за развратные действия

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге задержал шестерых мужчин, которые обвиняются в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, а трое из них - в половых сношениях с потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.

"По данным следствия, шестеро фигурантов в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также, находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга, совершали в отношении нее действия сексуального характера. Трое из них вступили с ней в половую связь", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста), ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Всех фигурантов задержали, им предъявлено обвинение. В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения.