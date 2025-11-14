В Приморье экс-чиновнику дали 4,5 года колонии за превышение полномочий

Суд также удовлетворил гражданский иск прокуратуры края о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 248 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Приморский краевой суд изменил изначальный приговор в виде условного срока и приговорил к колонии бывшего исполняющего обязанности директора управления капитального строительства Приморского края за превышение должностных полномочий и хищение 248 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Изначально приговором Фрунзенского районного суда Владивостока фигуранту было назначено наказание в виде условного лишения свободы.

"Приморский краевой суд, согласившись с доводами прокурора, изменил приговор и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с запретом в течение 3 лет выполнять управленческие функции в качестве руководителя в учреждениях, связанных с заключением и исполнением государственных контрактов в сфере строительства", - говорится в сообщении.

Также судом удовлетворен гражданский иск прокуратуры края о взыскании с фигуранта суммы причиненного ущерба в размере 248 млн рублей.

По данным прокуратуры, в период с 2022 по 2023 годы осужденный, зная о том, что на строительных объектах (возведение крытого ледового катка и объекта по защите от наводнений) не ведутся работы, незаконно заключил дополнительные соглашения к государственным контрактам, что привело к увеличению авансовых выплат на сумму более 248 млн рублей, продлению сроков выполнения работ и последующему замораживанию строительства.