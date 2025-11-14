В Башкирии задержали убившего двух человек из-за ревности

Мужчина был вооружен

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Участковый полиции задержал вооруженного мужчину в Башкирии, который из-за ревности убил жену и своего предполагаемого соперника, а потом намеревался покончить с собой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Вооруженный мужчина, подозреваемый в двойном убийстве и угрожавший [покончить с собой], был обезврежен моим коллегой - участковым из Башкортостана", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, мотивом преступления могла стать ревность. "Местный житель заподозрил в измене свою супругу. Когда к его дому подъехал предполагаемый соперник, злоумышленник выстрелил в него из самодельного обреза. Затем затащил тело в гараж и нанес еще несколько ударов по голове. После расправы мужчина дождался с работы жену и застрелил ее у ворот дома", - пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию. Подозреваемый, угрожая застрелиться, потребовал подойти старшего участкового уполномоченного полиции Венера Султангулова. При этом он приставил обрез к своему животу. "Полицейский сумел воспользоваться моментом, когда у мужчины зазвонил мобильный телефон, выбил оружие из его рук и провел задержание", - сказала Волк.

Следственными органами возбуждены уголовные дела (ст. 105, 222 и 223 УК РФ). Фигурант арестован.