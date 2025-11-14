СК завершил расследование по делу депутата Рады Гончаренко

Он заочно арестован и объявлен в международный розыск за призыв к ракетным ударам по Москве

Редакция сайта ТАСС

Алексей Гончаренко © Ukrinform/ Cover Images via Reuters Connect

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), призывавшего к ракетным ударам по Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который 1 октября 2024 года, участвуя в пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, публично обратился с призывом к совершению на территории Российской Федерации террористических актов путем нанесения ракетных ударов по Москве. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Ранее Гончаренко уже был заочно приговорен к лишению свободы за совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, экстремистские высказывания, а также высказывания, содержащие заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ.

В ведомстве добавили, что глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке.