Заседание по делу свердловского редактора Ura.ru продолжится 21 ноября

Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Суд продолжит рассмотрение дела свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки бывшему должностному лицу, 21 ноября, сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Читайте также

Что известно об обысках в редакции Ura.ru

"Судебное заседание отложить до 21 ноября в 10:00 (08:00 мск - прим. ТАСС)", - сказала судья.

На следующем заседании предполагается допрос бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, которого обвиняют в получении взятки от Аллаярова.

Как сообщили журналистам адвокаты Аллаярова, в суде они будут настаивать, что показания свидетелей со стороны обвинения не совпадают с изначальными, а нарушения при передаче информации были со стороны полиции из-за неознакомления сотрудников с приказами ведомства о порядке обращения со служебной информацией. "Служебная информация могла направляться на сервисы электронной почты, зарегистрированные в компании "Гугл", то есть находящиеся за рубежом", - сказал один из адвокатов.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.