Армения не выдаст России сочинского бизнесмена Татуляна

РФ разыскивает мужчину за мошенничество, организацию преступного сообщества, убийство

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен из Сочи Рубен Татулян, разыскиваемый российскими правоохранительными органами по делу о мошенничестве, не будет экстрадирован в РФ. Об этом сообщили ТАСС в генеральной прокуратуре Армении.

В ведомстве проинформировали, что разыскиваемый компетентными органами Российской Федерации Татулян был обнаружен армянскими полицейскими 7 ноября 2025.

"Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Республики Армения, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству", - заявили в генеральной прокуратуре.

Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил ТАСС об обнаружении и задержании Татуляна. Он также проинформировал, что информация о его обнаружении в установленном порядке была передана в прокуратуру и лицу, инициировавшему розыск.

В России Татуляна, известного в криминальном мире как Робсон, разыскивают за мошенничество, организацию преступного сообщества, убийство. Он проходит по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования, а также подозревается в создании в 1998 году преступного сообщества, занимавшегося вымогательствами, хищениями и заказными убийствами. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.