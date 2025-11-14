Жителя Казани обвинили в изнасилованиях и мошенничестве под видом психолога

Мужчина получил от девяти пациенток денежные средства на сумму более 800 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Житель Казани обвиняется в совершении преступлений сексуального характера и в мошенничестве под видом психолога. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"По версии следствия, в 2020-2024 годах к обвиняемому, представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились пять жительниц города Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием, злоумышленник изнасиловал, либо совершил в отношении них действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты мошенничества. "Обвиняемый, не имевший медицинского образования, под видом оказания психологической помощи получил от девяти пациенток денежные средства на сумму более 800 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - добавили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 131 (изнасилование), ст. 132 (иные действия сексуального характера) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).