В Подмосковье 16-летнего подростка обвинили в теракте за поджог релейного шкафа

Фигурант выполнял поручение неизвестного за денежное вознаграждение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подростка задержали в Московской области за поджог релейного шкафа на Московской железной дороге, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявлено обвинение 16-летнему жителю Московской области в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 12 ноября 16-летний юноша получил в мессенджере сообщение с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. "Подросток согласился, прибыл на 25-й км железнодорожной станции Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги в Московской области и совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта", - отметили в ведомстве.

При взаимодействии с сотрудниками УТ МВД России по ЦФО подросток задержан. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Задержанный на видео, предоставленном пресс-службой УТ МВД по ЦФО, признался в содеянном. "За поджог электрического щитка", - сказал он, отвечая на вопрос, за что задержан. По словам молодого человека, он разлил немного бензина, поставил канистру и поджег.

"Следственный комитет России призывает граждан, особенно подростков и их родителей к бдительности во избежание их вовлечения представителями спецслужб иностранных государств в преступную деятельность. Важно помнить, что посягательства на объекты транспортной инфраструктуры квалифицируются следствием как преступления террористической направленности. За их совершение предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Если такие действия привели к гибели человека, виновному может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - напомнили в СК.