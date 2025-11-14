Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяну 17 ноября

Пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян ранее сообщила, что ведомство представило в суд ходатайство о продлении меры пресечения против бизнесмена

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну 17 ноября, сообщил один из адвокатов предпринимателя Арам Вардеванян.

"Антикоррупционный суд под председательством судьи Дадояна рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну 17 ноября в 10:00 (09:00 по мск - прим. ТАСС)", - сказал Вардеванян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС, что ведомство представило в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Карапетяна. Срок его нахождения под стражей истекает 18 ноября.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и впоследствии продлевал арест. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время были закрыты ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Более того, 13 октября Авдалян сообщила ТАСС, что Карапетяну было предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.