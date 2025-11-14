В Иркутской области арестовали двух избивших девочку подростков

Еще двое несовершеннолетних, причастных к избиению, помещены в центр временного содержания

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Иркутский суд заключил под стражу 14-летнего школьника и 17-летнего студента, которые избили в Шелеховском районе Иркутской области 13-летнюю девочку, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Еще двоих подростков, обвиняемых в истязании, поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее ТАСС сообщал, что группа подростков в ноябре избила в селе Большой Луг 13-летнюю школьницу. Об инциденте стало известно после распространения в сети видеоролика.

"В ходе расследования уголовного дела с участием законных представителей и педагога-психолога следователи провели проверку показаний на месте с 17-летним студентом и 14-летним школьником, а также очные ставки между фигурантами и потерпевшей. В настоящее время юношам предъявлено обвинение в совершении преступления против личности. Сегодня по ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что еще двое несовершеннолетних, причастных к избиению, помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Также следственные органы проверяют информацию о причастности участников инцидента к другим случаям применения насилия.