В Белгородской области мирный житель погиб при ударе БПЛА
12:55
БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа 13 ноября, погиб мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.
"Вчера в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте", - сообщили в оперштабе.
Отмечается, что из-за высокой активности БПЛА возможность эвакуировать тело появилась только в пятницу.