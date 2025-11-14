В Белгородской области мирный житель погиб при ударе БПЛА

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа 13 ноября, погиб мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

"Вчера в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что из-за высокой активности БПЛА возможность эвакуировать тело появилась только в пятницу.