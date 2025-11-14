В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве

Вымогаемая сумма составила 8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал замначальника следственного отдела ОП "Ленинский" УМВД России по Челябинску, задержанную накануне ФСБ и полицией по делам о покровительстве объединению "Махонинские" и вымогательстве 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя СК России в отношении заместителя начальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "Ленинский" СУ УМВД России по Челябинску <…>. Центральным районным судом Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Накануне со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими задержали заместителя начальника следственного отдела ОП "Ленинский". В отношении нее расследуются уголовные дела по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что при оперативном сопровождении рассмотрения Советским районным судом Челябинска иска Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества объединения "Махонинские" и о признании его экстремистским были выявлены связи организаторов сообщества с должностными лицами. По версии силовиков, замначальника отдела оказывала членам объединения всяческое покровительство, вместе с членами объединения вымогала денежные средства в размере свыше 8 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, объединение "Махонинские" имеет признаки объединенной преступной группы, члены которой поддерживали контакты с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. По данным Росфинмониторинга, объединение выводило деньги за пределы России.

Ранее сообщалось, что это объединение было выявлено прокуратурой совместно с областным управлением ФСБ России в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму. Объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске, имущество общей стоимостью не менее 2,5 млрд рублей, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.