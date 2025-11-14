У экс-чиновника из Ленобласти изъяли четыре квартиры в доход государства

На мать бывшего госслужащего были зарегистрированы жилые объекты и автомобиль

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Ленинградской области обратил в доход государства четыре квартиры, автомобиль и деньги экс-чиновника областного комитета госстройнадзора Романа Кирбабина, оформленные на его мать. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, бывший главный специалист одного из отделов комитета обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Проведенная в связи с этим проверка выявила, что в собственности у Кирбабина нет какого-либо движимого и недвижимого имущества, однако благосостояние его матери значительно улучшилось после поступления фигуранта на государственную службу, притом что стоимость нажитого явно не соответствовала уровню доходов женщины.

"Всего матерью служащего в период нахождения его на государственной гражданской службе приобретено пять квартир и дорогостоящий автомобиль, которым он фактически пользовался. Кроме того, мать бывшего чиновника заявила свои права на денежные средства, изъятые у него при обыске в рамках уголовного дела, пояснив, что указанное имущество и денежные средства приобретены ею за счет накоплений доходов от предпринимательской деятельности, ранее осуществляемой ею в Республике Казахстан. Однако указанные доводы в ходе проверки не подтвердились", - говорится в сообщении.

Вступление решения суда в законную силу находится на контроле прокуратуры области.