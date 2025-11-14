Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области задержали

Мужчину подозревают в получении взяток в особо крупном размере

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В сообщении отмечается, что в Новгородской области "за получение взяток в особо крупном размере" задержали бывшего министра сельского хозяйства. Против него возбудили уголовные дела следственные органы СК России по региону. Мужчина подозревается в совершении двух преступлений, которые предусмотрены частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взяток в виде денег в особо крупном размере".

По версии следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 год, занимая руководящие должности в министерстве сельского хозяйства региона, получил от предпринимателей взятки в виде более чем 6,5 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение противозаконных действий в их интересах, которые были связаны с получением субсидий, грантов на реализацию мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельского хозяйства на сумму, превышающую 30 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, за денежное вознаграждение фигурант содействовал в решении вопросов, которые возникали в процессе осуществления фермерской деятельности предпринимателями, в том числе в части взаимодействия с муниципальными и государственными органами, а также надзорными, контрольными и иными учреждениями Новгородской области.

В сообщении отмечается, что противоправные действия фигуранта выявили в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и МВД РФ по Новгородской области. Экс-министра задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК России продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.