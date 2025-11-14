Расследованием крушения Су-30 в Карелии занимается спецкомиссия Минобороны

Самолет разбился в лесном массиве вне населенных пунктов

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Расследованием причин крушения самолета Су-30 в Прионежском районе Карелии занимается специальная комиссия Министерства обороны РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета республики по безопасности Олег Поляков.

"По вчерашнему инциденту с самолетом добавлю, что расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия Министерства обороны Российской Федерации. Напомню, что крушение произошло в лесном массиве вне населенных пунктов. Экстренные службы сработали оперативно", - сказано в сообщении.

Самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился 13 ноября около 19:00 мск. Погибли два члена экипажа. Никто из местных жителей не пострадал. Глава Карелии обещал оказать необходимую помощь родственникам погибших военнослужащих.