Из Совбеза Украины исключили фигурантов дела о коррупции Галущенко и Гринчук

Указ подписал Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому отстраненный от должности министра юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук исключены из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.