Депутат Бородай: теракт на кладбище - почерк беспринципных британских хозяев Киева

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подготовка теракта на кладбище в Москве в очередной раз свидетельствует о беспринципности методов Главного управления разведки (ГУР) Украины. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО Александр Бородай.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии.

"Надо понимать, что никаких морально-нравственных принципов у наших противников нет. Они работают методом террора. И делают это достаточно профессионально под руководством западных спецслужб, прежде всего Британии. ГУР - это фактически британская структура, которая в веках уже прославилась своей абсолютной беспринципностью. Так что по поводу кладбища тут удивляться, простите, абсолютно нечему", - сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ на август, правоохранительные органы в 2025 году предотвратили в России 172 теракта, в том числе девять нападений на образовательные организации.