В Херсонской области при атаке дрона ВСУ пострадали четыре человека

Беспилотник сбросил боеприпас на территорию села в Новокаховском округе

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. В Новокаховском округе Херсонской области четыре мирных жительницы получили ранения при сбросе боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Владимир Оганесов.

"На территории села Обрывка в результате сброса БПЛА пострадали четыре мирных жительницы", - написал он в своем Telegram-канале.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.