В Херсонской области при атаке дрона ВСУ пострадали четыре человека
Редакция сайта ТАСС
14:14
ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. В Новокаховском округе Херсонской области четыре мирных жительницы получили ранения при сбросе боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Владимир Оганесов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На территории села Обрывка в результате сброса БПЛА пострадали четыре мирных жительницы", - написал он в своем Telegram-канале.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.