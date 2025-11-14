В Киеве задержали политика, продававшего депутатские мандаты по $160 тыс.

Валерию Токарю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией задержали политика Валерия Токаря - экс-руководителя аннулированной в октябре из-за подделки учредительных документов партии Гарант.

"Задержанный торговал "проходными позициями" списка партии, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах. Он <...> задержан в одном из киевских ресторанов, когда получил $160 тыс. за включение лица в партию. <...> Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах", он находится под стражей с альтернативой залога. <...> Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в Telegram-канале СБУ.

Как сообщили ранее в Государственном бюро расследований Украины, с начала текущего года в суды передано более 6,5 тыс. дел о коррупции в отношении 6,9 тыс. человек. Среди них пятеро депутатов украинского парламента, четверо бывших членов правительства, 21 судья, 1 197 сотрудников правоохранительных органов.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии антикоррупционных органов. Политики из США и ЕС заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.