В Белгородской области трое мирных жителей пострадали при атаках БПЛА ВСУ
БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками пять муниципалитетов Белгородской области, ранены трое мирных жителей. Об этом сообщили в Тelegram-канале оперштаба региона.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В Волоконовском округе в хуторе Бочанка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранены супруги. У женщины - осколочное ранение плеча, у мужчины - осколочное ранение спины. Бригада скорой доставила пострадавших в Валуйскую ЦРБ", - написали в оперштабе, добавив, что машина сгорела.
Еще один мирный житель пострадал в результате детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка, он обратился за помощью в Валуйскую ЦРБ, ему диагностировали множественные слепые осколочные ранения ног, продолжит лечение в стационаре. В селе Борисовка после сброса взрывных устройств с БПЛА выбиты окна и повреждены фасады в двух частных домах.
В Грайворонском округе объект инфраструктуры поврежден в результате сброса взрывного устройства с FPV-дрона, от удара еще одного FPV-дрона повреждено оборудование сельхозпредприятия. В Белгородском округе от детонации FPV-дрона выбиты окна, посечены фасад и кровля частного дома, в Ракитянском округе поврежден объект инфраструктуры и коммерческое предприятие. В Борисовском округе при детонации FPV-дрона поврежден автомобиль.