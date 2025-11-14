В Севастополе нашли женщину, напоившую ребенка из пивной банки

Девушка также привлекала сына к курению неизвестного вещества

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Иванов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Севастополя установили личность женщины, которая на видео давала ребенку пить из пивной банки и привлекала его к курению неизвестного вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району Севастополя выявили видеоматериалы, на которых запечатлено, как девушка дает ребенку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, полицейские установили личность участницы видеозаписи и место ее проживания. "Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотические средства, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков", - пояснила представитель ведомства.

Отец ребенка не принимает участия в его воспитании. Мальчик изъят из семьи и помещен в Дом ребенка. По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка. "В действиях матери могут усматриваться признаки преступлений, предусмотренных статьями 156 и 230 УК РФ. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - подытожила Волк.