NU.nl: в Нидерландах десятки людей сообщили о разрушениях после землетрясения

Оно стало одним из сильнейших в истории королевства

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 60 человек, проживающих в расположенной на севере Нидерландов провинции Гронинген, сообщили о разрушениях и повреждениях домов после произошедшего ночью землетрясения, ставшего одним из сильнейших в истории королевства. Об этом пишет портал NU.nl.

По его информации, 12 местных жителей, в частности, сообщили о том, что находятся "в угрожающей ситуации". Королевский метеорологический институт Нидерландов признал, что речь идет о так называемом "индуцированном землетрясении", связанном с многолетней добычей газа на месторождении в Гронингене, прекращенной в 2023 году. По его данным, прошедшее землетрясение стало самым мощным с октября 2022 года. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф также заявил, что произошедшее является "доказательством сохраняющегося воздействия добычи газа на регион".

Лидер победившей на октябрьских парламентских выборах леволиберальной партии "Демократы-66" Роб Йеттен сообщил, что направляется в Гронинген для встречи с местными жителями. В регион также прибыла исполняющая обязанности статс-секретаря министерства внутренних дел королевства Эдди ван Марум.

Нидерландская газодобывающая компания NAM, много лет разрабатывавшая Гронингенское газовое месторождение, выразила сожаление по поводу инцидента. "Несмотря на снижение сейсмоактивности в последние годы, вероятность подобных событий сохраняется", - констатировали в компании. По словам ее представителя, решение о полном прекращении добычи на месторождении стало "разумным шагом". Тем не менее, как подчеркивает портал, NAM продолжает добычу газа на малом месторождении у деревни Варфум в Гронингене.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в провинции Гронинген в ночь на пятницу и стало одним из самых сильных в истории страны. Эпицентр залегал в районе населенного пункта Зеерейп на глубине около 3 км. Самое мощное проявление сейсмической активности в Нидерландах магнитудой 5,8 было зафиксировано в 1992 году в городе Рурмонд в провинции Лимбург.