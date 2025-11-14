Actu: в Париже полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале Монпарнас

По данным интернет-портала, сотрудники полиции несколько раз выстрелили в злоумышленника

Обстановка на вокзале Монпарнас в Париже © ТАСС/ Reuters

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нейтрализовали человека, размахивавшего ножом на платформе вокзала Монпарнас в Париже, произведя в него несколько выстрелов. Об этом сообщает интернет-портал Actu.

Вооруженный ножом человек прибыл на поезде из коммуны Ренн. Он проявлял агрессию в отношении прибывших на платформу полицейских, в связи с чем они выстрелили в него как минимум дважды. О его состоянии пока ничего не сообщается. По информации портала, одним из выстрелов полицейский ранил в ногу другого пассажира на платформе. Ему оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

Один из очевидцев рассказал телеканалу BFMTV, что после выстрелов на вокзале началась паника, многие пассажиры побежали к выходам. После этого была объявлена эвакуация, задержаны несколько поездов, а вокруг места происшествия выставлено оцепление.

Сообщается, что мужчина был известен правоохранительным органам в связи с обвинениями в домашнем насилии.