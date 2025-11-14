ТАСС: в Кургане провели выемки документации и серверов в КГК и СУЭНКО

Следственные действия проводились 12 и 13 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы провели выемки финансовой документации и серверов в Курганской генерирующей компании и Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) в Кургане. Об этом сообщил ТАСС источник.

"В среду и четверг правоохранительные органы в Кургане провели выемки финансовой документации и серверов в компаниях Курганская генерирующая компания (КГК) и Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО)", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщал источник ТАСС, ранее в Москве были проведены обыски по местам проживания и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброву и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), соблюдение АО "СУЭНКО". В ГП РФ 80 установлены требования у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетик и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.

Позже Генпрокуратура подала иск об экономическом доходе государства движимого и недвижимого ущерба, ответчиками по которому выступают бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов и ряд других.