В Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов при атаке БПЛА

Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня

КРАСНОДАР, 14 ноября./ТАСС/. Количество многоквартирных домов в Новороссийске, поврежденных при атаке БПЛА ВСУ, по уточненным данным, возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось о четырех поврежденных многоквартирных домах.

"Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В МКД по улице Губернского пострадало 13 квартир, в одной из них также частичная потеря имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

По остальным адресам зафиксированы повреждения в среднем одной-двух квартир. Он добавил, что в Южном районе города обследование еще продолжается. "Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь", - резюмировал глава Новороссийска.

ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 14 ноября. Известно о попаданиях фрагментов беспилотников в многоквартирные и частные дома, во дворах повреждены автомобили, пострадал один человек, он находится в больнице. Повреждена котельная, в трех многоквартирных домах нет теплоснабжения, еще в одном горячего водоснабжения. На базе школы и лицея развернуты пункты временного размещения.

Нанесен ущерб инфраструктуре: обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис", одно из гражданских судов в порту, пострадали три члена экипажа, они госпитализированы.