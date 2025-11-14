Раненного полицией на вокзале в Париже мужчину с ножом разыскивали

Он был в розыске по делу о домашнем насилии, полицейские заранее прибыли на платформу, чтобы задержать его, сообщили в прокуратуре города

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина, раненный полицейскими на вокзале Монпарнас в Париже, разыскивался по делу о домашнем насилии, полицейские заранее прибыли на платформу, чтобы задержать его. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Парижа.

"Полицейские ожидали на вокзале мужчину 1981 года рождения, который прибыл из Ренна, в рамках расследования дела о домашнем насилии, возбужденного полицейским комиссариатом коммуны Ле-Кремлен-Бисетр", - рассказал собеседник агентства. При этом, как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на источник, причиной для расследования послужили угрозы, которые мужчина направлял своей бывшей жене. Он грозил приехать к ней домой, чтобы "причинить вред" ей.

Когда полицейские подошли к нему на платформе, "он вытащил нож, после чего сотрудник железнодорожной полиции выстрелил ему в ногу", сообщили ТАСС в прокуратуре, уточнив, что сообщения о выстрелах поступили в 14:30 по местному времени (16:30 мск). В процессе задержания "мужчина нанес себе ножевые ранения в шею", ему была оказана "неотложная медицинская помощь".

В прокуратуре также подтвердили информацию о том, что еще один пассажир, находившийся на платформе, получил ранение в ногу в ходе этого происшествия. Ему также была оказана медицинская помощь. По итогам задержания было начато два расследования: в связи нападением на представителя власти, а также внутреннее расследование об обстоятельствах применения сотрудником полиции огнестрельного оружия. Также уточняется, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции не будет участвовать в расследовании этого происшествия.