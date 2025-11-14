В Стокгольме несколько человек погибли из-за столкновения автобуса с остановкой

Правоохранители классифицировали инцидент как непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Автобус протаранил автобусную остановку на северо-востоке Стокгольма. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Об этом сообщила полиция Швеции на своем сайте.

"Автобус сбил несколько человек на улице Валхаллавеген возле Технического университета. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. Полиция пока не раскрывает количество, пол и возраст пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители классифицировали инцидент как непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В настоящий момент на месте работают спасательные службы, устанавливаются причины произошедшего.