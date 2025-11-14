На Украине передали в суд дело экс-замминистра энергетики

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело экс-замминистра энергетики. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП направили в суд дело бывшего заместителя министра энергетики, обвиняемого в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Имя и фамилия фигуранта не называются, однако в августе 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о задержании за взятку в размере $500 тыс. одного из заместителей тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко. В службе имя чиновника также не раскрывали, однако издание "Украинская правда" тогда информировало, что речь идет об Александре Хейло.