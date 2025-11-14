В Белгородской области мужчина и две женщины ранены при атаке БПЛА

Пострадавшего мужчину доставили в больницу бойцы самообороны

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что две женщины, пострадавшие в результате детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа, обратились в Волоконовскую ЦРБ. Им оказана необходимая помощь, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.