Укравшего картину Бэнкси британца приговорили к 13 месяцам тюрьмы

Ларри Фрейзер признал вину

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина, укравший в Лондоне из галереи картину "Девочка с воздушным шаром" уличного художника Бэнкси, был приговорен к 13 месяцам тюрьмы. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

9 октября 49-летний Ларри Фрейзер, проживающий в Бектоне (пригород Лондона), признал в суде свою вину по обвинению в ограблении. Само преступление произошло 8 сентября 2024 года. Фрейзер был задержан спустя два дня по месту жительства. После этого картина с оценочной стоимостью около £270 тыс. ($355 тыс.) была возвращена в галерею Grove Gallery, расположенную в районе Фицровия в центре Лондона. Второй обвиняемый по этому делу - 54-летний Джеймс Лав - был оправдан коллегией присяжных.

Художник Бэнкси, который долгие годы скрывает свою личность, считается одним из самых востребованных уличных художников современности. Он впервые нарисовал "Девочку с воздушным шаром" в виде граффити в 2002 году и впоследствии создал несколько картин и принтов с этим сюжетом.