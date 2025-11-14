В банях "Парк Малевича" под Одинцово произошел пожар

До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 130 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС, архив

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в банном комплексе "Парк Малевича" под Одинцово. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"Сообщение о возгорании в помещении парильной банного комплекса "Парк Малевича" поступило в 18:45. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление внутри помещений", - сообщили в ведомстве.

До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 130 человек. "В настоящее время пожар локализован на на площади 150 кв. м", - сообщили в ГУ МЧС Подмосковья.

По предварительным данным, пострадавших нет.