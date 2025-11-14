Сотрудники нацпарка на Белом море в шторм спасли яхту с туристами

Они следовали из Соловков на Архангельск

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Онежское Поморье" спасли туристов, в том числе ребенка, которые на яхте попали в шторм на Белом море, сообщила пресс-служба Кенозерского нацпарка, под управлением которого находится "Онежское Поморье".

"У лодки сломался двигатель, под парусом в шторм очень сложно идти. У яхты долго не получалось подойти к берегу. Мы наблюдали и были готовы прийти на помощь. Яхту пришлось уронить на бок. После смогли вытащить лодку гусеничным трактором колхоза", - рассказал госинспектор национального парка "Онежское Поморье" Виталий Лебедев, слова которого приводит пресс-служба.

Спасенных туристов - мужчин и девочку-подростка - приютили в гостевом доме парка. Они следовали из Соловков на Архангельск, на берег удалось выбраться у деревни Летняя Золотица. Туристы три дня не могли причалить.