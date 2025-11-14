В курском Железногорске четверо человек погибли из-за отравления угарным газом

Инцидент произошел в одном из гаражей на территории ГСК города

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Тела двух юношей и двух девушек в возрасте от 22 до 27 лет найдены в гаражном кооперативе Железногорска Курской области. Предварительно, они отравились угарным газом, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В одном из гаражей на территории ГСК города произошла трагедия. Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших - двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

На месте ЧП работают оперативные службы. "Приношу соболезнования родным и близким. Тяжелейшее горе для родителей", - написал губернатор, отметив, что намерен держать ситуацию на личном контроле.

В СУ СК по Курской области уточнили, что погибли двое 20-летних парней и две девушки в возрасте 22 и 28 лет. Они распивали спиртное в автомобиле в закрытом помещении гаража. При этом двигатель машины был включен. Их тела обнаружил собственник гаража.

"Тела направлены на вскрытие для установления причины смерти. Проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили следователи.