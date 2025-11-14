В Прикамье шесть человек доставили в больницу после ДТП с автобусом

В аварии погибли семь человек

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. В Пермском крае шестеро человек доставлены в больницу после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Читайте также

Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек

"В больницу увезли шесть человек", - сообщили в экстренных службах.

Как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, в аварии погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы.

ДТП произошло 14 ноября около 21:26 (19:26 мск) на 55-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. Установлено, что столкнулись микроавтобус и фура. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту ДТП. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале, что в связи с ДТП работает оперативный штаб. Он также добавил, что поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В министерстве территориальной безопасности Прикамья сообщили, что для родственников пострадавших и погибших в аварии организована горячая телефонная линия.