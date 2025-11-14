В Прикамье спасатели деблокировали 16 человек на месте ДТП с автобусом
Редакция сайта ТАСС
19:58
ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Спасатели деблокировали 16 человек на месте ДТП с автобусом в Кунгурском округе Пермского края. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Василий Муратов.
Читайте также
Автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП в Пермском крае погибли семь человек
"Пожарными и спасателями при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и шанцевого инструмента деблокированы 16 человек, пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи, к сожалению, имеются погибшие", - сообщил Муратов.
По данным ведомства, работы на месте ДТП продолжаются, задействованы 22 человека личного состава и 5 единиц техники. Как ранее сообщали в СУ СК России по Пермскому краю, в результате аварии погибли 7 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы.