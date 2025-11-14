В Нюрнберге эвакуировали 21 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Городские власти объявили о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 м

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 21 тыс. человек должны покинуть свои дома в Нюрнберге в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Эвакуация проходит в преддверии запланированной операции по обезвреживанию авиабомбы. Городские власти объявили о необходимости перекрытия дорог в радиусе 800 м. До 21 тыс. жителей должны покинуть свои квартиры и дома. Это самая масштабная операция по эвакуации в Нюрнберге ввиду обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд весом около 450 кг был обнаружен во время строительных работ в районе Гроссройт. Операция по обезвреживанию бомбы, как пояснили в администрации, начнется после завершения эвакуации жителей. В 19:30 (21:30 мск) полиция перекрыла первые улицы в близлежащем районе. По данным городских властей, на месте происшествия находились специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и сотни сотрудников экстренных служб: в общей сложности почти 500 пожарных, около 250 фельдшеров, 60 сотрудников Ведомства технического содействия (THW, аналог МЧС) и более 100 полицейских.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более двух миллионов бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев подобные боеприпасы обнаруживают рабочие при строительстве дорог или закладке фундаментов новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.