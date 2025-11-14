На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

Их магнитуда составила от 3,6 до 5,3

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.

"За сутки зарегистрировано пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,6 до 5,3. В населенных пунктах ощущался один из них", - говорится в сообщении.

В регионе зафиксирована активность на шести вулканах.