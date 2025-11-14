В Днепропетровске произошла серия взрывов
Редакция сайта ТАСС
23:17
обновлено 23:39
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".
В настоящее время в Днепропетровской области действует воздушная тревога.
Ранее режим воздушной тревоги также был объявлен в Николаевской и Одесской областях.
Позже издание сообщило о новых взрывах в городе. Других подробностей не приводится.
В новость внесены изменения (02:39 мск) - добавлена информация о новых взрывах.