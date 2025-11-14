ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Днепропетровске произошла серия взрывов

В регионе звучит воздушная тревога
23:17
обновлено 23:39

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

В настоящее время в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

Ранее режим воздушной тревоги также был объявлен в Николаевской и Одесской областях.

Позже издание сообщило о новых взрывах в городе. Других подробностей не приводится.

В новость внесены изменения (02:39 мск) - добавлена информация о новых взрывах. 

