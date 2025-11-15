Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,7 км

Шлейф от извержения протянулся на 40 км

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту 2,7 км зафиксировали на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 км на юго-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен оранжевый авиационный цветовой код, его активность опасна для местных авиаперевозок.

Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу и находится примерно в 13 км к югу от озера Кроноцкое и в 200 км от Петропавловска-Камчатского.