Самолет с 90 пассажирами совершил аварийную посадку в Хабаровске

Причиной стала отвалившаяся часть обшивки

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Самолет Владивосток - Благовещенск с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска из-за отвалившейся части обшивки. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня в 09:00, время местное (02:00 мск), в аэропорту Хабаровска ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток - Благовещенск с 90 пассажирами на борту. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, у самолета отвалилась часть обшивки.

Хабаровской транспортной прокуратурой контролировалась организация работы аэропортовых служб. Также на контроле находится соблюдение прав пассажиров на время ожидания резервного судна для отправления по маршруту.

Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивостока при подготовке судна к вылету.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту находилось пять членов экипажа. Никто из находившихся в самолете людей не пострадал. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).