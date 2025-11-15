В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

В их числе двое детей

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в частном доме в Саратовской области, в результате погибли четыре человека, включая двух детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В зоне горения были обнаружены четверо погибших - мужчина и женщина, дети 4 и 15 лет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в частном саманном доме по улице Восточной поступило ночью, дом горел полностью на 40 кв. м. На тушение привлекли три пожарных расчета. Причина ЧП устанавливается, на месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.